Роналду подтвердил, что останется в «Аль-Насре»

Криштиану Роналду останется в «Аль-Насре».

Нападающий саудовского клуба и сборной Португалии рассказал об этом после победы над Испанией в финале Лиги наций (2:2, 5:3 по пенальти).

«Будущее? Ничего не изменится. «Аль-Наср »? Да», – сказал 40-летний футболист.

Роналду о триумфе в Лиге наций: «Нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Мы маленький народ, но с большими амбициями. Слезы и чувство выполненного долга... Это прекрасно»