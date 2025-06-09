Роналду подтвердил, что останется в «Аль-Насре»
Криштиану Роналду останется в «Аль-Насре».
Нападающий саудовского клуба и сборной Португалии рассказал об этом после победы над Испанией в финале Лиги наций (2:2, 5:3 по пенальти).
«Будущее? Ничего не изменится. «Аль-Наср»? Да», – сказал 40-летний футболист.
Роналду о триумфе в Лиге наций: «Нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Мы маленький народ, но с большими амбициями. Слезы и чувство выполненного долга... Это прекрасно»
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
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