Хавбер Тебас: «Говорят, у молодежи снизился интерес к футболу, но мы бьем рекорды посещаемости, аудитория почти 19 млн. Наибольший рост пришелся как раз на молодых и женщин»

Хавьер Тебас рассказал о росте популярности футбола у молодежи.

«Говорят, что у молодежи снизился интерес к футболу. Но мы побили рекорды посещаемости стадионов, почти 19 миллионов зрителей в обеих лигах, и наибольший рост как раз пришелся на молодежь и женщин.

Меня, конечно, волнует молодое поколение, но и старшее тоже, потому что, согласно одному отчету, им сложно справляться с новыми технологиями, чтобы смотреть спорт в прямом эфире», – сказал президент Ла Лиги .