Хавбер Тебас: «Говорят, у молодежи снизился интерес к футболу, но мы бьем рекорды посещаемости, аудитория почти 19 млн. Наибольший рост пришелся как раз на молодых и женщин»
Хавьер Тебас рассказал о росте популярности футбола у молодежи.
«Говорят, что у молодежи снизился интерес к футболу. Но мы побили рекорды посещаемости стадионов, почти 19 миллионов зрителей в обеих лигах, и наибольший рост как раз пришелся на молодежь и женщин.
Меня, конечно, волнует молодое поколение, но и старшее тоже, потому что, согласно одному отчету, им сложно справляться с новыми технологиями, чтобы смотреть спорт в прямом эфире», – сказал президент Ла Лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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