«Аль-Хилаль» предложил 20+ млн евро за Анхелиньо после отказа Тео
«Аль-Хилаль» предложил свыше 20 млн евро за Анхелиньо.
Саудовский клуб переключился на левого защитника «Ромы» после отказа Тео Эрнандеса из «Милана», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт Анхелиньо с римлянами рассчитан до 2028 года.
В 51 матче минувшего сезона во всех турнирах на счету 28-летнего испанца 4 гола и 6 ассистов.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14243 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости