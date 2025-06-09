«Аль-Хилаль» предложил 20+ млн евро за Анхелиньо после отказа Тео

«Аль-Хилаль » предложил свыше 20 млн евро за Анхелиньо.

Саудовский клуб переключился на левого защитника «Ромы» после отказа Тео Эрнандеса из «Милана », сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Анхелиньо с римлянами рассчитан до 2028 года.

В 51 матче минувшего сезона во всех турнирах на счету 28-летнего испанца 4 гола и 6 ассистов.