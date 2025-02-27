Пулишич, Коло-Муани, Ретеги, Пас, Анхелиньо, Дзакканьи претендуют на приз игроку февраля в Серии А
Названы претенденты на звание лучшего футболиста Серии А в феврале.
На награду по итогам месяца претендуют: Анхелиньо («Рома»), Рандаль Коло-Муани («Ювентус), Нико Пас («Комо»), Кристиан Пулишич («Милан»), Матео Ретеги («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).
Голосование болельщиков продлится до 2 марта.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Серии А
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