Губерниев о Николиче: «Зовем иностранцев, которые за деньги все продадут. Рассказывал, как ЦСКА чемпионом станет, а потом взял и свалил. Надо наших приглашать»
«Для армейцев это урок – и для всех. Мы приглашаем иностранцев, которые за деньги все продадут. Николич рассказывал, как они чемпионами будут становиться, а потом бац – взял и свалил.
Поэтому Николич с возу – ЦСКА легче. Надо наших приглашать. Что стоят слова этих людей? О чем эти слова? Ни о чем. В любой момент развернутся и уедут, когда политическая ситуация изменится. Чего про семью-то врать? Лицемеры.
Ну давайте тогда пригласим еще кого-нибудь. Найдем какого-нибудь ноунейма из Боснии и Герцеговины, потом скажем, что он лучший тренер мира.
Надо шанс нашим давать. Ролан Гусев прекрасно играл в футбол, разбирается, и тренер из него получится хороший.
У нас сейчас Станислав Черчесов без работы сидит. Есть варианты. Что касается Валерия Карпина, он может пойти куда угодно, поскольку он ласковый теленок российского футбола. В сборной матчей мало, а две зарплаты лучше, чем одна. Куда бы он ни пошел, мы будем это приветствовать.
Видимо, пока с «Динамо» что-то не получается, может, какие-то еще переговоры ведутся. Посмотрим. Но я не удивлюсь, если Карпин окажется в ЦСКА», – сказал спортивный комментатор.