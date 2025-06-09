Португалия стала победителем Лиги наций в двух розыгрышах из четырех
Сборная Португалии выиграла Лигу наций во второй раз.
Команда под руководством Роберто Мартинеса обыграла сборную Испании в решающем матче турнира (2:2, 5:3 по пенальти).
Португальцы становились победителями в двух розыгрышах из четырех – до этого они завоевали трофей в 2019 году. В 2021 году Лигу наций выиграла сборная Франции, в 2023-м – Испании.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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