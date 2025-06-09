Португалия впервые с 2010 года обыграла Испанию – после 4 ничьих и 2 поражений
Сборная Португалии победила Испанию впервые с 2010 года.
Команда под руководством Роберто Мартинеса обыграла испанскую сборную (2:2, 5:3 в серии пенальти) в финале Лиги наций.
Это первая победа португальцев над Испанией с 2010 года. Тогда Португалия разгромила соперника в товарищеском матче – 4:0.
На этом отрезке команды 4 раза сыграли вничью, дважды сильнее была Испания (в том числе в серии пенальти на Евро-2012).
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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