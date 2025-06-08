Роберто Мартинес: «Испания – одна из лучших в мире по скорости и быстрым переходам. Главное для Португалии – делать то, что у нас получается лучше всего»

Роберто Мартинес высказался в преддверии матча сборной Португалии с Испанией.

Команды сыграют сегодня в Мюнхене в финале Лиги наций.

«Мы верили, что сможем обыграть Германию (2:1) на ее поле, но одно дело говорить, а другое – сделать. Это огромная разница. В футболе нужны такие моменты. Португалия не побеждала Германию 25 лет, к тому же мы играли на выезде против команды, которая очень сильна в родных стенах. И мы пропустили первыми, это была проблема. Команда правильно отреагировала, проявила стойкость. Все эти качества понадобятся нам в финале, если хотим обыграть Испанию.

Раньше, когда играли с Испанией, главная задача была – контролировать ее владение мячом, управление игрой и умение вытягивать соперников из позиции. У них это в крови – с детства так учат играть. Но теперь с такими ребятами, как Нико и Ямаль, к этому добавились скорость и вертикальность. Так что можно сказать, что это одна из лучших команд в мире по использованию скорости и быстрых переходов. При этом она сохранила привычный стиль – умение держать мяч, контролировать игру и защищаться с ним. В итоге у испанцев очень сбалансированная и классная команда.

Футбол в сборной – это долгий путь, где важно найти правильные связи и идеи. Португалия не собирается менять свой стиль только ради финала. Мы верим в то, как играем, и в свои возможности. Испания, наверное, одна из лучших команд в мире – у нее есть ребята, которые классно держат мяч и быстро идут в атаку, и это совсем другой стиль испанского футбола. Поэтому нам нужно серьезно действовать в обороне, но главное для нас – делать то, что у нас получается лучше всего, а не менять свою игру или играть по-другому. Это было бы ошибкой.

Я верю во всех игроков, в этом наше преимущество. У меня нет одного стартового состава на все случаи – есть план на игру. Если мы вдруг пропустим, наша реакция на это должна быть идеальной. Когда Испания использует свои контратаки, это лучшая команда мира. Нам нужно делать все, в чем мы хороши.

В матче с Германией мы показали, что можем контролировать мяч. Все это мы должны делать: проявлять индивидуальные качества, оперативно реагировать и хорошо обороняться против команды, обладающей исключительным классом в атаке», – сказал тренер сборной Португалии.