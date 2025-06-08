Роналду забил в четырех матчах подряд впервые с конца января – начала февраля
Криштиану Роналду забил в четвертом матче подряд.
Нападающий сборной Португалии сравнял счет в финале Лиги наций против Испании (2:2, второй тайм).
Перед этим Роналду забивал в двух последних матчах за «Аль-Наср» (по голу «Аль-Халиджу» и «Аль-Фатеху» в чемпионате Саудовской Аравии) и Германии в полуфинале Лиги наций (2:1).
В последний раз Роналду забивал в четырех и более играх подряд прошлой зимой: с конца января по начало февраля было пять матчей кряду с голами.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14210 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости