Роналду забил в четырех матчах подряд впервые с конца января – начала февраля

Криштиану Роналду забил в четвертом матче подряд.

Нападающий сборной Португалии сравнял счет в финале Лиги наций против Испании (2:2, второй тайм).

Перед этим Роналду забивал в двух последних матчах за «Аль-Наср » (по голу «Аль-Халиджу» и «Аль-Фатеху» в чемпионате Саудовской Аравии) и Германии в полуфинале Лиги наций (2:1).

В последний раз Роналду забивал в четырех и более играх подряд прошлой зимой: с конца января по начало февраля было пять матчей кряду с голами.