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  • «Зенит» включил бонус за победу в ЛЧ в сделку по Жерсону в зимнее окно. «Фламенго» отклонил то предложение (Вене Казагранде)
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«Зенит» включил бонус за победу в ЛЧ в сделку по Жерсону в зимнее окно. «Фламенго» отклонил то предложение (Вене Казагранде)

«Зенит» включил бонусы за успехи в ЛЧ в зимнее предложение по Жерсону Сантосу.

Журналист Вене Казагранде ознакомился с документом, представленным петербуржцами «Фламенго» в зимнее трансферное окно. Тогда южноамериканская команда отказалась заключать сделку.

Бразильскому клубу были предложены 18 миллионов евро в виде фиксированной суммы, выплачиваемой в течение 4 лет, плюс 6 миллионов евро в качестве бонусов, распределенных следующим образом:

– 500 тыс. евро – за победу в чемпионате России;

– 500 тыс. евро – если Жерсон будет признан лучшим игроком чемпионата России;

– 500 тыс. евро – если станет лучшим бомбардиром чемпионата России;

– 250 тыс. евро – за попадание в символическую сборную сезона;

– 250 тыс. евро – за попадание в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России;

– 500 тыс. евро – если «Зенит» вернется в Лигу чемпионов;

– 500 тыс. евро – если «Зенит» выйдет из группы в Лиге чемпионов;

– 500 тыс. евро – за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов;

– 500 тыс. евро – за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов;

– 500 тыс. евро – за выход в полуфинал Лиги чемпионов;

– 500 тыс. евро – за выход в финал Лиги чемпионов,

– 1 миллион евро – за победу в Лиге чемпионов. 

«Зенит» будет платить Жерсону по 25 000 евро за гол или ассист, по 500 000 – за каждое трансферное окно, в котором он остается в клубе. Бразильцу предоставят жилье и машину (Хулио Мигель Нето)

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Вене Казагранде в X
logoЖерсон Сантос
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«Зенит» будет платить Жерсону по 25 000 евро за гол или ассист, по 500 000 – за каждое трансферное окно, в котором он остается в клубе. Бразильцу предоставят жилье и машину (Хулио Мигель Нето)
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