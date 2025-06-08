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Дэвид Джеймс о КЧМ: «На месте «Ман Сити» я бы объявил, что вся основная команда травмирована, и отправил бы молодежку. Игроки будут совершенно измотаны к началу сезона»

Дэвид Джеймс недоволен новым форматом клубного чемпионата мира.

В турнире будут принимать участие 32 команды. Первый розыгрыш клубного чемпионата мира в новом формате пройдет в США с 14 июня по 13 июля 2025 года.

«На месте «Манчестер Сити» я бы объявил, что вся моя основная команда травмирована, и отправил бы молодежную команду на клубный чемпионат мира. Я думаю, это смешно. Лучшие игроки и лучшие команды в мире жалуются на слишком большое количество игр – и после этого создают такой турнир. 

Хочется понять, кому это выгодно, особенно когда смотришь на некоторые представленные в турнире команды, которые, насколько я могу судить, даже не занимают достаточно высокие места в мировом рейтинге, чтобы иметь дело с лучшими в мире.

Старый формат был хорош. Этот формат просто выглядит как возможность для кого-то заработать больше денег на игроках. Их заставляют работать до изнеможения. Я не хочу сказать, что игроки не должны принимать участие в таких матчах, но я думаю, что это уже лишний турнир. 

Я знаю, что участие в этом соревновании накладывает определенные обязательства, нужно выпускать лучший состав, но если игроки травмированы, то с этим ничего не поделаешь, так что можно объявить их травмированными.

Есть научные команды, которые следят за периодами восстановления спортсменов. У таких команд, как «Ман Сити», большая часть состава также участвует в матчах сборных. В чем выгода для клуба, когда игроки, от которых команда зависит в течение девяти месяцев сезона, подвергаются риску из-за одного соревнования?

Изменить формат хотела ФИФА, но ездить по всему миру просят болельщиков – чтобы они поддерживали свои команды. Мне это не нравится. Поскольку это новый формат, будет много мнений, схожих с моим: что это никогда не сработает.

Но если этот формат сохранится и станет регулярным, то в будущем мы будем говорить о командах, планирующих участвовать [в турнире], чтобы выиграть, зная, что это будет высококонкурентное соревнование. Однако на данный момент есть игроки, которые к началу сезона будут просто совершенно измотаны», – сказал бывший вратарь «Манчестер Сити». 

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
logoМанчестер Сити
logoчемпионат мира среди клубов
logoДэвид Джеймс
logoпремьер-лига Англия
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