Роман Терюшков отреагировал на информацию о допросе Эли Дасы.

Вчера появилась информация , что защитник, покинувший «Динамо », был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России. Впоследствии израильское медиа Ynet сообщило , что полиция не допрашивала капитана сборной Израиля, несмотря на намерение сделать это: представители сборной сказали Дасе не спускаться в вестибюль отеля после того, как туда прибыли полицейские.

«Страны Евросоюза объявили Россию врагом и мечтают добиться нашего стратегического поражения.

С учетом крохотного военного потенциала Эстонии и слабой игры в футбол, эстонцы только и могут, что допрашивать футболистов за сказанное доброе слово о России», – сказал депутат Госдумы Терюшков.