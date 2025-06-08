Депутат Терюшков о Дасе: «С учетом крохотного военного потенциала, эстонцы только и могут, что допрашивать футболистов. Страны Евросоюза мечтают о нашем стратегическом поражении»
Роман Терюшков отреагировал на информацию о допросе Эли Дасы.
Вчера появилась информация, что защитник, покинувший «Динамо», был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России. Впоследствии израильское медиа Ynet сообщило, что полиция не допрашивала капитана сборной Израиля, несмотря на намерение сделать это: представители сборной сказали Дасе не спускаться в вестибюль отеля после того, как туда прибыли полицейские.
«Страны Евросоюза объявили Россию врагом и мечтают добиться нашего стратегического поражения.
С учетом крохотного военного потенциала Эстонии и слабой игры в футбол, эстонцы только и могут, что допрашивать футболистов за сказанное доброе слово о России», – сказал депутат Госдумы Терюшков.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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