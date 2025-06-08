У Мбаппе 82 (50+32) очка по «гол+пас» в 90 матчах за Францию. Килиан забил Германии в Лиге наций и ассистировал Олисе
Килиан Мбаппе сделал 81-е и 82-е голевые действия за сборную Франции.
Форвард «Реала» открыл счет в матче за 3-е место в Лиге наций против сборной Германии, а также ассистировал Майклу Олисе. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Теперь на счету Мбаппе 82 результативных действия в 90 матчах в составе сборной Франции – 50 голов и 32 ассиста. Ранее Килиан побил рекорд Тьерри Анри, на счету которого 78 (51+27) очков.
В списке лучших бомбардиров в истории французской сборной Килиана опережают лишь Анри (51) и Оливье Жиру (57).
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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