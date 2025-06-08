У Мбаппе 82 (50+32) очка по «гол+пас» в 90 матчах за Францию. Килиан забил Германии в Лиге наций и ассистировал Олисе

Килиан Мбаппе сделал 81-е и 82-е голевые действия за сборную Франции.

Форвард «Реала » открыл счет в матче за 3-е место в Лиге наций против сборной Германии , а также ассистировал Майклу Олисе. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Теперь на счету Мбаппе 82 результативных действия в 90 матчах в составе сборной Франции – 50 голов и 32 ассиста. Ранее Килиан побил рекорд Тьерри Анри, на счету которого 78 (​​51+27) очков.

В списке лучших бомбардиров в истории французской сборной Килиана опережают лишь Анри (51) и Оливье Жиру (57).