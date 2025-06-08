Арбитр назначил пенальти в ворота Франции после контакта Адейеми и Эрнандеса, но отменил решение после ВАР. Немцу показали желтую за симуляцию

Судья отменил пенальти в матче за 3-е место в Лиге наций.

На 31-й минуте матча нападающий сборной Германии Карим Адейеми упал в штрафной сборной Франции после контакта с защитником Люкой Эрнандесом . Арбитр Иван Кружльяк указал на точку.

Однако через несколько минут судью пригласили изучить повтор с помощью ВАР. Рефери отменил изначальное решение и показал Адейеми желтую карточку за симуляцию.

Фото: скриншот трансляции Ziggo Sport

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