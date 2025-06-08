Мбаппе забил 50-й гол за сборную Франции. До рекорда Жиру 7 мячей, до Анри – один

Килиан Мбаппе забил 50-й гол за сборную Франции.

Нападающий «Реала » забил Германии на 45-й минуте матча за третье место в Лиге наций.

Это 50-й гол Мбаппе в 90 играх за сборную. 26-летний футболист идет на третьем месте по этому показателю во Франции : Тьерри Анри забил 51 гол, Оливье Жиру – 57.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.