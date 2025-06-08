Мбаппе забил 50-й гол за сборную Франции. До рекорда Жиру 7 мячей, до Анри – один
Килиан Мбаппе забил 50-й гол за сборную Франции.
Нападающий «Реала» забил Германии на 45-й минуте матча за третье место в Лиге наций.
Это 50-й гол Мбаппе в 90 играх за сборную. 26-летний футболист идет на третьем месте по этому показателю во Франции: Тьерри Анри забил 51 гол, Оливье Жиру – 57.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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