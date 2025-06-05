Меньян сообщил «Милану», что хочет перейти в «Челси». «Россонери» требуют 20-25 млн фунтов за вратаря (Бен Джейкобс)

Майк Меньян хочет покинуть «Милан».

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что голкипер сообщил клубу о желании перейти в «Челси ».

Ожидается, что лондонский клуб направит предложение по Меньяну в ближайшее время, чтобы попытаться подписать француза до клубного чемпионата мира. При этом нет гарантии, что трансфер состоится, поскольку «Милан » запрашивает 20-25 млн фунтов и не планирует снижать требования.