«Милан» хочет арендовать Кьезу у «Ливерпуля». Игрок согласен на переход, «красные» настаивают на продаже

Федерико Кьеза может перейти из «Ливерпуля» в «Милан».

«Россонери» ведут переговоры о трансфере 27-летнего вингера сборной Италии. Федерико готов переехать в Милан.

Однако «Милан » обсуждает с «Ливерпулем » сделку на условиях аренды, а «красные» хотели бы сразу продать игрока, сообщает журналист DAZN Орацио Аккомандо.

Кьеза год назад перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» за 12 миллионов евро. Он провел лишь 14 матчей за английский клуб, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, при этом в 6 играх в АПЛ у него нет результативных действий.

Подробная статистика чемпиона Европы в составе сборной Италии доступна здесь .