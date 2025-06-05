«Милан» хочет арендовать Кьезу у «Ливерпуля». Игрок согласен на переход, «красные» настаивают на продаже
Федерико Кьеза может перейти из «Ливерпуля» в «Милан».
«Россонери» ведут переговоры о трансфере 27-летнего вингера сборной Италии. Федерико готов переехать в Милан.
Однако «Милан» обсуждает с «Ливерпулем» сделку на условиях аренды, а «красные» хотели бы сразу продать игрока, сообщает журналист DAZN Орацио Аккомандо.
Кьеза год назад перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» за 12 миллионов евро. Он провел лишь 14 матчей за английский клуб, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, при этом в 6 играх в АПЛ у него нет результативных действий.
Подробная статистика чемпиона Европы в составе сборной Италии доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Орацио Аккомандо в X
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