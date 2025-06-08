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Де ла Фуэнте о финале Лиги наций: «Португалия очень мощная команда, в ее идеях есть что-то похожее на наши. Испания постарается удивить»

Луис де ла Фуэнте высказался в преддверии матча сборной Испании с Португалией.

Команды сыграют сегодня в Мюнхене в финале Лиги наций.

«С самого начала мы понимали, насколько эта борьба будет жесткой – и результаты это подтверждают. Не каждый день приходится играть с такими сильными командами. Здесь четыре из пяти лучших сборных Европы. Это очень серьезный и престижный турнир – со временем его значимость только вырастет. 

Каждый соперник непростой, но Португалия очень мощная команда. В ее составе играют талантливые футболисты, они универсальны и быстры, в их идеях есть что-то похожее на наши. Мы постараемся их удивить, использовать свои сильные стороны, чтобы их победить».

О борьбе в центре поля

«Это важная зона, где создаешь моменты и можешь доминировать в игре. Нужно избегать ошибок, нужно быть максимально точными у ворот. Мы должны стремиться контролировать все аспекты игры, потому что на таком уровне исход матча редко зависит от чего-то одного», – сказал тренер сборной Испании.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoСборная Испании по футболу
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