Де ла Фуэнте о финале Лиги наций: «Португалия очень мощная команда, в ее идеях есть что-то похожее на наши. Испания постарается удивить»

Луис де ла Фуэнте высказался в преддверии матча сборной Испании с Португалией.

Команды сыграют сегодня в Мюнхене в финале Лиги наций.

«С самого начала мы понимали, насколько эта борьба будет жесткой – и результаты это подтверждают. Не каждый день приходится играть с такими сильными командами. Здесь четыре из пяти лучших сборных Европы. Это очень серьезный и престижный турнир – со временем его значимость только вырастет.

Каждый соперник непростой, но Португалия очень мощная команда. В ее составе играют талантливые футболисты, они универсальны и быстры, в их идеях есть что-то похожее на наши. Мы постараемся их удивить, использовать свои сильные стороны, чтобы их победить».

О борьбе в центре поля

«Это важная зона, где создаешь моменты и можешь доминировать в игре. Нужно избегать ошибок, нужно быть максимально точными у ворот. Мы должны стремиться контролировать все аспекты игры, потому что на таком уровне исход матча редко зависит от чего-то одного», – сказал тренер сборной Испании .