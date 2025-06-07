«Боруссия» не продала Гиттенса «Челси» за 35+ млн евро и хочет минимум 50 млн. Лондонцы улучшат предложение
Предложение «Челси» по Джейми Гиттенсу не соответствует требованиям «Боруссии».
Ранее стало известно, что лондонский клуб предложил более 35 миллионов евро за 20-летнего вингера.
По информации журналиста Sky Sport Патрика Бергера, дортмундцы требуют не менее 50 млн евро за игрока. Отмечается, что англичане «заняли выжидательную тактику в переговорах» и могут отправиться на клубный чемпионат мира и без Гиттенса.
Фабрицио Романо добавляет, что первое предложение было отклонено. «Челси» намерен улучшить его, включив бонусные выплаты.
Сообщалось, что «Челси» и Джейми договорились подписать контракт на 7 лет.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2450 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Патрика Бергера
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