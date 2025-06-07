«Боруссия» не продала Гиттенса «Челси» за 35+ млн евро и хочет минимум 50 млн. Лондонцы улучшат предложение

Предложение «Челси» по Джейми Гиттенсу не соответствует требованиям «Боруссии».

Ранее стало известно , что лондонский клуб предложил более 35 миллионов евро за 20-летнего вингера.

По информации журналиста Sky Sport Патрика Бергера, дортмундцы требуют не менее 50 млн евро за игрока. Отмечается, что англичане «заняли выжидательную тактику в переговорах» и могут отправиться на клубный чемпионат мира и без Гиттенса .

Фабрицио Романо добавляет , что первое предложение было отклонено. «Челси» намерен улучшить его, включив бонусные выплаты.

Сообщалось , что «Челси » и Джейми договорились подписать контракт на 7 лет.