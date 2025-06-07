Мбаппе о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Был счастлив, они заслужили, были лучшей командой в Европе. Я тоже прошел с ними через столько проблем и все стадии, кроме победы»
Килиан Мбаппе назвал заслуженной победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«Я был в Марокко, смотрел финал Лиги чемпионов в отеле Fairmont в Марракеше. Хотите все подробности? Там был мой двоюродный брат, мои друзья, телевизор был большой.
Если серьезно, я был счастлив. Они заслужили это, пройдя через столько проблем. Я тоже через это прошел, тоже прошел через все стадии Лиги чемпионов, кроме победы.
Они были лучшей командой в Европе. Я не помню, чтобы когда-нибудь побеждал 5:0. Это на сто процентов заслуженно. Они становятся командой, которую все хотят обыграть», – сказал форвард «Реала».
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