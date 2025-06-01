Тер Стеген о «Барсе»: «Я буду в клубе в следующем году. Конкуренция – это нормально, для меня ситуация не изменится»

Марк-Андре тер Стеген заявил, что останется в «Барселоне» в следующем сезоне.

О слухах про возможный уход из клуба

«Никто со мной не говорил. Я знаю, что буду в «Барселоне» в следующем году. «Барса» – один из крупнейших клубов, конкуренция – это нормально. Для меня ситуация не изменится.

Я очень рад следующему сезону с очень молодой, динамичной и полной энтузиазма командой. Мы видели ее в этом году. И теперь, с приобретенным опытом, я надеюсь, что мы добьемся еще большего успеха».

Об отношениях с главным тренером Ханси Фликом

«Мы не говорили в последние дни, и я не вижу причин делать это сейчас. Нет никакой конкретной ситуации, которую можно было бы обсудить.

Если я правильно помню, у нас два вратаря на следующий сезон: Иньяки [Пенья] и я. Это нормально, что есть конкуренция. Кто бы ни пришел, ему придется конкурировать, как это всегда было в «Барсе», – заявил голкипер «блауграны».

Лапорта готов продать тер Стегена, если «Барса» подпишет Гарсию. Испанец будет основным вратарем, Шченсны – вторым (As)