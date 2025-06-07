«Интер» подписал Луиса Энрике из «Марселя» за 25 млн евро

«Интер» подписал Луиса Энрике из «Марселя».

Миланский клуб объявил о переходе бразильского вингера. Сообщалось, что сумма сделки составит 25 миллионов евро.

Энрике подписал контракт на 5 лет и будет готов к участию в клубном чемпионате мира.

23-летний игрок провел 33 матча за «Марсель » в прошлом сезоне Лиги 1, забив 7 голов и отдав 7 ассистов. Его подробная статистика – здесь .