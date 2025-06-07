«Интер» подписал Луиса Энрике из «Марселя» за 25 млн евро
«Интер» подписал Луиса Энрике из «Марселя».
Миланский клуб объявил о переходе бразильского вингера. Сообщалось, что сумма сделки составит 25 миллионов евро.
Энрике подписал контракт на 5 лет и будет готов к участию в клубном чемпионате мира.
23-летний игрок провел 33 матча за «Марсель» в прошлом сезоне Лиги 1, забив 7 голов и отдав 7 ассистов. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Интера»
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