Комличенко подпишет трехлетний контракт с «Локо» в ближайшее время. Форвард прошел медосмотр («Спорт-Экспресс»)
Николай Комличенко завершает переход в «Локомотив».
По информации «Спорт-Экспресса», 29-летний нападающий в ближайшее время подпишет контракт с железнодорожниками сроком на три года.
4 мая игрок прошел медосмотр. «Ростов» и «Локомотив» завершают оформление сделки по переходу форварда.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Комличенко забил 8 голов в 26 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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