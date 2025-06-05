Комличенко подпишет трехлетний контракт с «Локо» в ближайшее время. Форвард прошел медосмотр («Спорт-Экспресс»)

Николай Комличенко завершает переход в «Локомотив».

По информации «Спорт-Экспресса », 29-летний нападающий в ближайшее время подпишет контракт с железнодорожниками сроком на три года.

4 мая игрок прошел медосмотр. «Ростов » и «Локомотив » завершают оформление сделки по переходу форварда.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Комличенко забил 8 голов в 26 матчах.