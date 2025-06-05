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Лаутаро о поражении в финале ЛЧ: «Иногда болеть за «Интер» легко, а иногда необходимо. Прошу прощения, что не смогли подарить то, о чем мы все мечтали»

Лаутаро Мартинес обратился к болельщикам после поражения «Интера» в финале ЛЧ.

31 мая «Интер» проиграл «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов в Мюнхене со счетом 0:5.

«Привет, дорогие интеристы. Я пишу это сообщение через несколько дней, потому что грусть, разочарование, горечь после субботнего матча были и остаются, справляться с эмоциями по-прежнему трудно.

Я прошу прощения у всех вас за то, что мы не смогли подарить вам то, о чем мы все мечтали. Хочу поблагодарить всех «нерадзурри», которые были в Мюнхене, на «Сан-Сиро» и по всему миру. Вы всегда уникальны.

Бесспорно, в футболе значение имеют выигранные трофеи! Но также я считаю, что два финала Лиги чемпионов за последние три года с большими жертвами значат очень много. Мы изо всех сил пытались повторить те эмоции, выиграть трофеи и провести незабываемые вечера. С первого дня в Милане я и все мои товарищи по команде работали, чтобы «Интер» вошел в историю и вернулся туда, где заслуживает быть.

«Бывают дни, когда болеть за «Интер» легко, бывает, что это необходимо, а иногда это честь», – сегодня для всех нас это необходимость. Сегодня я больше, чем когда-либо, горжусь тем, что ношу эту футболку и являюсь капитаном этой команды. Вперед, «Интер», всегда 🖤💙», – написал форвард «нерадзурри» в соцсетях.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Лаутаро Мартинеса
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