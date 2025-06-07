Куман о Рейндерсе: «Сити» – шаг вперед в карьере Тейани. Он может сыграть на любой позиции в полузащите»
Роналд Куман оценил переход Тейани Рейндерса в «Манчестер Сити» из «Милана».
Ранее сообщалось, что «горожане» покупают хавбека за 55 млн евро фиксированной суммы плюс бонусы.
«Мне звонили по поводу Тейани из «Сити» еще несколько месяцев назад. Я тогда даже пошутил и назвал им еще пару игроков, которых стоит подписать. Но, похоже, все ограничится Тейани.
Думаю, «Сити» – это отличный следующий шаг в карьере Рейндэрса. Он проявил терпение в АЗ, затем шаг за шагом развивался и сейчас находится на очень высоком уровне.
На какой позиции он будет играть в «Сити»? Вопрос не ко мне. Но он универсален – может сыграть на любой позиции в полузащите», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: NU
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