Куман о Рейндерсе: «Сити» – шаг вперед в карьере Тейани. Он может сыграть на любой позиции в полузащите»

Роналд Куман оценил переход Тейани Рейндерса в «Манчестер Сити» из «Милана».

Ранее сообщалось , что «горожане» покупают хавбека за 55 млн евро фиксированной суммы плюс бонусы.

«Мне звонили по поводу Тейани из «Сити » еще несколько месяцев назад. Я тогда даже пошутил и назвал им еще пару игроков, которых стоит подписать. Но, похоже, все ограничится Тейани.

Думаю, «Сити» – это отличный следующий шаг в карьере Рейндэрса. Он проявил терпение в АЗ, затем шаг за шагом развивался и сейчас находится на очень высоком уровне.

На какой позиции он будет играть в «Сити»? Вопрос не ко мне. Но он универсален – может сыграть на любой позиции в полузащите», – сказал главный тренер сборной Нидерландов .