В Испании расследуют деятельность УЕФА на предмет возможного нарушения закона Евросоюза о конкуренции. Жалобу подала компания A22, организующая Суперлигу

В Испании возбудили дело против УЕФА из-за Суперлиги.

Как сообщает As, Национальная комиссия Испании по рынкам и конкуренции (CNMC) начала расследование в отношении УЕФА по подозрению в действиях, противоречащих Закону о защите конкуренции и Договору о функционировании Европейского союза.

Согласно открытому делу, организация могла ограничивать конкуренцию в организации европейских футбольных турниров. CNMC расследует соглашение УЕФА с девятью футбольными клубами, направленное на то, чтобы помешать им участвовать в европейских турнирах, отличных от тех, что проводит сама УЕФА, в частности – в Суперлиге.

Основанием послужило постановление Суда Европейского союза (СЕС), который встал на сторону Суперлиги и признал монополию УЕФА незаконной. Также выясняется, что УЕФА могла принять ряд мер, чтобы гарантировать соблюдение этих ограничений со стороны клубов.

В числе затронутых клубов, ранее подписавших соглашение о создании Суперлиги, значатся «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

CNMC открыла дело по жалобе компании A22, организующей Суперлигу. Комиссия может принять санкционные меры и передать дело в европейские органы власти. Отмечается, что период, в течение которого будет вынесено решение, может продлиться до 24 месяцев.