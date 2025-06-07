Форвард Нигерии и «Байера» Бонифасе: «Сборная России – топ, хороший уровень. Сафонов тоже хорош»

Виктор Бонифасе оценил уровень сборной России.

Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.

«Сборная России – топ, хороший уровень у команды. Матвей Сафонов тоже хорош», – сказал нападающий «Байера» и сборной Нигерии Виктор Бонифасе.

Сафонов привез с Нигерией – ассист сопернику в безобидном моменте. Так пропустили впервые за 845 минут