Форвард Нигерии и «Байера» Бонифасе: «Сборная России – топ, хороший уровень. Сафонов тоже хорош»
Виктор Бонифасе оценил уровень сборной России.
Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.
«Сборная России – топ, хороший уровень у команды. Матвей Сафонов тоже хорош», – сказал нападающий «Байера» и сборной Нигерии Виктор Бонифасе.
Сафонов привез с Нигерией – ассист сопернику в безобидном моменте. Так пропустили впервые за 845 минут
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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