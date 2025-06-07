Сафонов о матче с Нигерией: «Некорректно что-либо говорить – будет оправдание допущенной ошибки. Есть вещи, которые не стоит делать на поле»

Матвей Сафонов высказался об ошибке в матче против Нигерии.

Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.

– В первом тайме у вас был яркий сэйв. Моете его разобрать?

– Ничего разбирать не буду. Есть положительные и отрицательные моменты. Но у меня в голове только та ошибка, оплошность. Называйте как хотите.

Мне нужно сконцентрироваться и сделать выводы из негативного. Но печаль, тоска и самокопание – не про меня. Я готов к новым вызовам, а ошибка – опыт, который надо преобразовывать в позитив.

Мне некорректно что-либо говорить. Это просто будет оправдание ошибки, которую я допустил. Не хочу оценивать изменения, отдых, время на подготовку. Кто хочет, придумает оправдания.

Есть вещи, которые не стоит делать на поле. Произошла именно такая ситуация, – передает корреспондент Спортса” Ярослав Сусов слова голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова.

Сафонов привез с Нигерией – ассист сопернику в безобидном моменте. Так пропустили впервые за 845 минут