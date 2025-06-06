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Шишкарев заявил о желании стать президентом «Спартака»: «Готов взять четвертую часть бюджета клуба»

Сергей Шишкарев заявил о желании стать президентом «Спартака».

«Поймите правильно, конечно же моей главной любовью был и остается «Спартак». Но к тому, что происходит в «Спартаке» сейчас, вы мое отношение знаете. Почему Карпин оказывается в «Динамо», а не в «Спартаке» – мне очень непонятно. Зачем опять продлевают контракт с человеком, который ну явно ничего не даст этой команде?

У меня даже на определенном этапе был порыв, когда уже вся эта история заканчивалась, сделать предложение возглавить «Спартак» как президент. Я готов был взять на себя четвертую, пятую часть бюджета клуба. Но я понимаю, что там слишком много интересантов. Для меня это был бы серьезный вызов. У меня до сих пор есть такое желание. И если бы мне такое предложение сделали, или пошли бы такие переговоры, я бы с удовольствием об этом подумал», – сказал экс‑председатель наблюдательного совета новороссийского «Черноморца» и российский бизнесмен.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoВалерий Карпин
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Сергей Шишкарев
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