У «МЮ» был консультант по «языку тела», получавший 175 тысяч фунтов в год. При тен Хаге он помогал распознавать мимику соперников во время серий пенальти

В «Ман Юнайтед» работал консультант по «языку тела».

Специалиста пригласил бывший главный тренер Эрик тен Хаг с целью помочь игрокам лучше распознавать мимику соперников во время серии пенальти. Тренер стремился улучшить статистику и вместе с консультантом работал с командой над развитием уверенности при пробитии и отражении ударов, а также над способностью читать действия вратаря или соперника, исполняющего удар.

Сообщается, что зарплата консультанта составляла 175 тысяч фунтов в год.

За время сотрудничества со специалистом «Юнайтед» выиграл серии пенальти против «Брайтона» и «Ковентри», последняя принесла клубу выход в финал Кубка Англии, который «МЮ» впоследствии выиграл. Это обеспечило клубу попадание в еврокубки и принесло доход, превышающий расходы на специалиста.

Руководство клуба признало назначение консультанта оправданным шагом и поддержало бывшего главного тренера.

Однако совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф придерживается иной позиции. Он требует анализа всех расходов и стремится навести порядок в клубе после неудачного сезона.

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