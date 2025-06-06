Агенты Мартирены просят 2,5 млн евро комиссии у «Спартака» за трансфер защитника (Metaratings)
Агенты Гастона Мартирены просят у «Спартака» комиссию за трансфер футболиста.
Представители правого защитника «Расинга» просят у «Спартака» комиссию в размере около 2,5 миллиона евро за трансфер футболиста.
По информации Metaratings, «Расингу» необходимо согласовать продажу Гастона Мартирены с его бывшим клубом – уругвайским «Ливерпулем», которому принадлежит 30% прав на игрока.
Ранее сообщалось, что красно-белые близки к приобретению защитника за 10 миллионов долларов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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