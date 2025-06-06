Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»

Равшан Ирматов прокомментировал выход Узбекистана на ЧМ-2026.

В 9-м туре квалификации турнира сборная Узбекистана сыграла вничью с ОАЭ (0:0) и обеспечила себе место в топ-2 группы А – зоне прямого выхода на турнир. Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч. Узбекистан сыграет на чемпионате мира впервые в истории.

Равшан Ирматов похвалил команду и пожелал успехов в будущем.

«Все население Узбекистана – почти 37 миллионов человек – с нетерпением ждало этого великого дня долгих 33 года. Эта победа далась нам нелегко. За последние годы под руководством нашего президента были созданы условия высокого уровня для наших национальных сборных всех возрастов. В ответ на это наша молодежь регулярно участвует в чемпионатах мира в различных возрастных категориях и даже заслужила право участвовать в Олимпийских играх. Теперь и наша основная сборная осуществила эту мечту и квалифицировалась на чемпионат мира.

По инициативе нашего президента узбекский футбол делает смелый шаг к достижению уровня, на котором он сможет конкурировать с сильнейшими командами мира. Мы все рады этой победе, ведь это достижение не только наших игроков или тренеров, но и нашего народа. Наши журналисты также внесли здесь неоценимый вклад, их постоянная поддержка и самоотверженность были очень важны для нас.

Наши молодые люди, видя эти дни, будут жить с уверенностью, что они сами могут добиться таких результатов. Они теперь понимают, что мы тоже способны на большие дела. Я желаю им еще больших побед в будущем, независимо от сферы, в которой они будут работать», – заявил бывший футбольный судья, сейчас занимающий должность первого вице-президента ассоциации футбола Узбекистана.

В следующем матче сборная Узбекистана встретится с командой Катара, игра пройдет 10 июня и начнется в 16:45 по московскому времени. Спортс’‘, Т-Банк и телеканал «Старт» покажут матч в прямом эфире, прокомментирует Вадим Лукомский.

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