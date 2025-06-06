Тренер Узбекистана Кападзе о выходе на ЧМ-2026: «Теперь наш народ может есть мороженое без проблем»

Тренер сборной Узбекистана оценил выход команды в финальный турнир ЧМ-2026.

Тимур Кападзе высказался после ничьей с ОАЭ (0:0).

В 9-м туре квалификации ЧМ-2026 сборная Узбекистана сыграла вничью с ОАЭ (0:0) и обеспечила себе место в топ-2 группы А – зоне прямого выхода на турнир. Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч. Узбекистан сыграет на чемпионате мира впервые в истории.

— Слава богу, мы добились важного результата после долгого и трудного пути. Для этого результата было проделано много работы, я искренне поздравляю наш народ и нашего президента.

Это не только наша победа, но и победа всего нашего народа. Со вчерашнего дня у нас звонят телефоны, наши болельщики и близкие выражают постоянную поддержку и молитвы за нас. Эта поддержка и молитвы придали нам большой энтузиазм и силу.

Наши игроки проявляли решимость в каждом матче, работали в полную силу, и мы добились результата. Пусть этот день будет благословенным для всех нас! Раньше нам бы немного не хватило, особенно желания «поесть мороженого». Теперь мы вышли на чемпионат мира, и наш народ может есть мороженое без проблем.

— Как вы думаете, давление было больше, когда вы ехали на Олимпиаду или сегодня (Кападзе ранее возглавлял сборную Узбекистана U23 – Спортс”)?

— Олимпийская сборная на ступень ниже национальной. Но давление тогда тоже было большим. Но сборная — это главная команда страны, поэтому уровень ответственности тоже высок, – сказал Кападзе.

Узбекистан вышел на ЧМ-2026! Впервые в истории

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