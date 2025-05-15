Еврокомиссия не будет проводить расследование в отношении «Ман Сити» и «ПСЖ». Ла Лига не предоставила достаточных доказательств нарушения антимонопольного законодательства
«Ман Сити» и «ПСЖ» не столкнутся с санкциями после жалобы Ла Лиги.
В феврале президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что лига подала жалобу в Европейскую комиссию, посчитав, что «Манчестер Сити» и «ПСЖ» нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза в соответствии с законодательством ЕС об иностранных субсидиях.
В июле 2023 года Тебас также утверждал, что клубы получают ресурсы на нерыночных условиях от властей ОАЭ и Катара.
По информации The Guardian, официальное расследование в связи с жалобой Ла Лиги проводиться не будет, поскольку ресурсы Европейской комиссии для его проведения ограничены. Утверждается, что, хотя предполагаемые нарушения со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ» могут создать прецедент, Ла Лига не предоставила достаточных доказательств, позволяющих начать расследование.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
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