Еврокомиссия не будет проводить расследование в отношении «Ман Сити» и «ПСЖ». Ла Лига не предоставила достаточных доказательств нарушения антимонопольного законодательства

«Ман Сити» и «ПСЖ» не столкнутся с санкциями после жалобы Ла Лиги.

В феврале президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил , что лига подала жалобу в Европейскую комиссию, посчитав, что «Манчестер Сити » и «ПСЖ » нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза в соответствии с законодательством ЕС об иностранных субсидиях.

В июле 2023 года Тебас также утверждал, что клубы получают ресурсы на нерыночных условиях от властей ОАЭ и Катара.

По информации The Guardian, официальное расследование в связи с жалобой Ла Лиги проводиться не будет, поскольку ресурсы Европейской комиссии для его проведения ограничены. Утверждается, что, хотя предполагаемые нарушения со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ» могут создать прецедент, Ла Лига не предоставила достаточных доказательств, позволяющих начать расследование.