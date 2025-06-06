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  • Тедеев о замене Дзюбы в матче с «Локо»: «Игра была неудачной, он отреагировал нехорошо. Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня»
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Тедеев о замене Дзюбы в матче с «Локо»: «Игра была неудачной, он отреагировал нехорошо. Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня»

Заур Тедеев извинился перед матерью Артема Дзюбы за его замену в последнем туре.

– Что случилось после последнего матча с «Локомотивом» (1:4)?

– Мой конфликт с Артемом – абсолютный бред. Для него матч с «Локомотивом» был принципиальным, и Артем понимает, что эта игра была неудачной. Для всех – в том числе для меня, я должен был выбрать другой состав. 

При счете 0:3 я посчитал, что Дзюбе не нужно находиться на поле. Артем нехорошо отреагировал на замену – и это же хорошо, он не приемлет такого результата. Его эмоции – реакция на себя же.

У него вся семья находилась на стадионе, ему было тяжело. После матча я разговаривал с его женой и мамой. Если бы Дзюба был зол на меня, они бы со мной говорили? Мы разговаривали с Артемом в тот же вечер на банкете. 

Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня», – рассказал в интервью Спортсу’‘ главный тренер «Акрона».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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