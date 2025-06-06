Тедеев о Дзюбе: «Моя цель – уважая его, направить его амбиции в нужное русло, не выпячивая свои. Он популярнее меня, он звезда, добился всего сам»

Тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о своем подходе к Артему Дзюбе.

36-летний форвард перешел в клуб из Тольятти в сентябре 2024 года и в 22 матчах минувшего сезона РПЛ забил 9 голов.

– Как Дзюба оказался в «Акроне»?

.– Летом мы выбрали около пяти нападающих: двух аргентинцев, двух иранцев, игрока из чемпионата Бельгии. У нас не получилось взять никого из них – я очень переживал. Мы входили в сезон с Эльдарушевым и Тимошенко, потом на место Эльдарушева подъехал Беншимол, который шел под последним номером. К сожалению, на тренировках я видел беззубость внутри штрафной. Поэтому, когда мне рассказали, что есть возможность взять Дзюбу, я сразу согласился.

– Почему вам не потребовался хотя бы разговор с Дзюбой?

– Наверное, отвечу необычно: это все благодаря моей семье, воспитанию. Мои родственники всегда знали, как себя вести с лидерами. Мой дед всегда был одним из сильнейших людей Северной Осетии, он сильно на меня повлиял, поэтому я вообще не думал, что с Дзюбой может быть сложно. Думал, что нужно будет найти общий язык, при этом не буду с Артемом играть в футболиста и тренера, а буду выстраивать человеческие отношения.

Уже после первого разговора я понял, на чем они будут основаны: духовность, уважение к старшим. Артем – человек, который получил очень правильное воспитание от родителей. Когда я с ними познакомился, понял, что мой путь, выбранный по отношению к Дзюбе, верный на данном этапе.

– Отлично, но ведь и тренеры, с которыми у Артема было не все гладко, были старше его.

– Я не знаю, что у них происходило, никогда об этом не спрашивал у Дзюбы. Я понимал, что он требует к себе огромного внимания, что я никогда не стану популярнее его, что главное для него в футбольном плане – уровень физической готовности. Тактика, техника, психология – это все уже давно сформировано в Артеме. Столько не сформировано ни в ком в российском футболе.

Для меня важно было стать частью его самого же, всегда входить в его положение, не обижаться на то, что он где-то может когда-то что-то натворить. Злиться, но помогать решить проблему.

– Такой подход распространяется на всех игроков?

– Нет. Дзюба выиграл все, он работал в других условиях, спорил, реализовывался. Он другой. Как мы можем не детализировать подход к нему?

Кто-то говорил о конфетно-букетном периоде с Дзюбой. Какой конфетно-букетный? Человек приехал в команду доказывать свою состоятельность. Моя цель – уважая его, направить его амбиции в нужное русло, не выпячивая свои амбиции. Он популярнее меня, он звезда, он добился всего сам. Я тренер команды, выведший ее в РПЛ, но тренер, зависимый от игроков, я не могу ставить себя выше их, – сказал Тедеев в интервью Спортсу ”.

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