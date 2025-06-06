Эменике о Карпине: «Отличный тренер и человек, был мне как отец. В «Спартаке» за него держалась вся команда»
Эммануэль Эменике рассказал о своем отношении к Валерию Карпину.
«Карпин – отличный тренер и человек. Он был мне как отец. Когда я только пришел в «Спартак», он дал мне шанс, чтобы я мог показать себя. Я не мог забить в первых восьми матчах за клуб, но он вселил в меня уверенность – и я стал забивать.
Он отличный человек, за него держалась вся команда. Он просто фантастический», – сказал бывший нападающий «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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