Винисиус о 0:0 с Эквадором: «У Анчелотти не было времени показать себя и определиться с тактикой. Надеюсь, обыграем Парагвай»
Винисиус высказался о дебюте Карло Анчелотти на посту тренера сборной Бразилии.
Сегодня «селесао» сыграли в гостях вничью с Эквадором (0:0) в отборе ЧМ-2026.
«Я очень рад, что Анчелотти с нами. Я всегда говорил, что он лучший тренер из тех, с кем я работал, но, конечно, у него не было времени показать себя и определиться с тактикой.
Нам всем нужно держаться вместе, сохранять хорошее настроение, ведь чемпионат мира уже не за горами, и нам нужно быть едиными, чтобы успешно провести концовку квалификации. Надеюсь, обыграем Парагвай», – сказал вингер сборной Бразилии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
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