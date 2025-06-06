Винисиус о 0:0 с Эквадором: «У Анчелотти не было времени показать себя и определиться с тактикой. Надеюсь, обыграем Парагвай»

Винисиус высказался о дебюте Карло Анчелотти на посту тренера сборной Бразилии.

Сегодня «селесао» сыграли в гостях вничью с Эквадором (0:0) в отборе ЧМ-2026.

«Я очень рад, что Анчелотти с нами. Я всегда говорил, что он лучший тренер из тех, с кем я работал, но, конечно, у него не было времени показать себя и определиться с тактикой.

Нам всем нужно держаться вместе, сохранять хорошее настроение, ведь чемпионат мира уже не за горами, и нам нужно быть едиными, чтобы успешно провести концовку квалификации. Надеюсь, обыграем Парагвай», – сказал вингер сборной Бразилии .