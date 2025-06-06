Тедеев об игре «Акрона» на стадионе в Самаре: «Тяжело, приходится мириться. Если бы клуб играл в Тольятти, было бы в разы больше болельщиков»

Заур Тедеев высказался о проблемах «Акрона» со стадионом и базой.

– У «Акрона» нет своего стадиона, команда играет в Самаре. Это проблема для вас?

– Безусловно, это тяжело. Нам приходится с этим мириться, хоть и не хочется этого делать. Если бы «Акрон» играл в Тольятти, у клуба было бы в разы больше болельщиков. Я не знаю, почему мы часто играем в Самаре в дневное время: тяжело ехать из Тольятти, когда день так разбивается.

Это большая боль, но мы очень благодарны тем, кто все-таки выбирается на наши матчи. Мы знаем этих людей в лицо, они искренне любят «Акрон». Мы понимаем, что клубу нужен свой стадион, но основная задача на сегодня – своя база.

– Когда она будет?

– Это база, которую использовала «Лада». Ее надо реконструировать. Есть возможность постелить четыре поля, надеюсь, за июль-август этот вопрос решится. Надеемся, что и реконструкция административного здания начнется как можно скорее. Нас, тренерский штаб и персонал, спрашивали о пожеланиях по его наполнению.

Насколько я знаю, [владелец клуба Павел] Морозов неоднократно хотел начать реконструкцию, но из-за бюрократических моментов это не удавалось. Сейчас для команды база намного важнее стадиона.

– Чего из того, что должно быть на базе, вам больше всего не хватало в этом сезоне?

– Морозов четко понимает, что нужно команде, старается как можно быстрее все сделать, но нам физически не хватало места разместить все необходимое. У нас была криокабина, которая могла поместиться только в одном помещении тольяттинского стадиона «Торпедо». Мы благодарны руководству стадиона, но в нем у нас есть всего лишь две раздевалки и маленький кабинет для восстановления, – сказал в интервью Спортсу ’‘ главный тренер «Акрона».

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