Тедеев об игре «Акрона» на стадионе в Самаре: «Тяжело, приходится мириться. Если бы клуб играл в Тольятти, было бы в разы больше болельщиков»
– У «Акрона» нет своего стадиона, команда играет в Самаре. Это проблема для вас?
– Безусловно, это тяжело. Нам приходится с этим мириться, хоть и не хочется этого делать. Если бы «Акрон» играл в Тольятти, у клуба было бы в разы больше болельщиков. Я не знаю, почему мы часто играем в Самаре в дневное время: тяжело ехать из Тольятти, когда день так разбивается.
Это большая боль, но мы очень благодарны тем, кто все-таки выбирается на наши матчи. Мы знаем этих людей в лицо, они искренне любят «Акрон». Мы понимаем, что клубу нужен свой стадион, но основная задача на сегодня – своя база.
– Когда она будет?
– Это база, которую использовала «Лада». Ее надо реконструировать. Есть возможность постелить четыре поля, надеюсь, за июль-август этот вопрос решится. Надеемся, что и реконструкция административного здания начнется как можно скорее. Нас, тренерский штаб и персонал, спрашивали о пожеланиях по его наполнению.
Насколько я знаю, [владелец клуба Павел] Морозов неоднократно хотел начать реконструкцию, но из-за бюрократических моментов это не удавалось. Сейчас для команды база намного важнее стадиона.
– Чего из того, что должно быть на базе, вам больше всего не хватало в этом сезоне?
– Морозов четко понимает, что нужно команде, старается как можно быстрее все сделать, но нам физически не хватало места разместить все необходимое. У нас была криокабина, которая могла поместиться только в одном помещении тольяттинского стадиона «Торпедо». Мы благодарны руководству стадиона, но в нем у нас есть всего лишь две раздевалки и маленький кабинет для восстановления, – сказал в интервью Спортсу’‘ главный тренер «Акрона».
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