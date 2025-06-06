  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тедеев об игре «Акрона» на стадионе в Самаре: «Тяжело, приходится мириться. Если бы клуб играл в Тольятти, было бы в разы больше болельщиков»
15

Тедеев об игре «Акрона» на стадионе в Самаре: «Тяжело, приходится мириться. Если бы клуб играл в Тольятти, было бы в разы больше болельщиков»

Заур Тедеев высказался о проблемах «Акрона» со стадионом и базой.

– У «Акрона» нет своего стадиона, команда играет в Самаре. Это проблема для вас?

– Безусловно, это тяжело. Нам приходится с этим мириться, хоть и не хочется этого делать. Если бы «Акрон» играл в Тольятти, у клуба было бы в разы больше болельщиков. Я не знаю, почему мы часто играем в Самаре в дневное время: тяжело ехать из Тольятти, когда день так разбивается.

Это большая боль, но мы очень благодарны тем, кто все-таки выбирается на наши матчи. Мы знаем этих людей в лицо, они искренне любят «Акрон». Мы понимаем, что клубу нужен свой стадион, но основная задача на сегодня – своя база.

– Когда она будет?

– Это база, которую использовала «Лада». Ее надо реконструировать. Есть возможность постелить четыре поля, надеюсь, за июль-август этот вопрос решится. Надеемся, что и реконструкция административного здания начнется как можно скорее. Нас, тренерский штаб и персонал, спрашивали о пожеланиях по его наполнению.

Насколько я знаю, [владелец клуба Павел] Морозов неоднократно хотел начать реконструкцию, но из-за бюрократических моментов это не удавалось. Сейчас для команды база намного важнее стадиона.

– Чего из того, что должно быть на базе, вам больше всего не хватало в этом сезоне?

– Морозов четко понимает, что нужно команде, старается как можно быстрее все сделать, но нам физически не хватало места разместить все необходимое. У нас была криокабина, которая могла поместиться только в одном помещении тольяттинского стадиона «Торпедо». Мы благодарны руководству стадиона, но в нем у нас есть всего лишь две раздевалки и маленький кабинет для восстановления, – сказал в интервью Спортсу’‘ главный тренер «Акрона».

Интервью Заура Тедеева: как сделал «Акрон» главной сенсацией РПЛ и привел Дзюбу к рекордам

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЗаур Тедеев
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
болельщики
стадионы
logoСпортс
календарь
logoЛада-Тольятти
logoКрылья Советов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тедеев о детском футболе: «Нам презентуют западные программы – мы перестали уважать себя, похоронили наработки Лобановского, Бескова. В Европе делают то, что мы делали в советских дворах»
976 июня, 08:44
Тедеев о Дзюбе: «Моя цель – уважая его, направить его амбиции в нужное русло, не выпячивая свои. Он популярнее меня, он звезда, добился всего сам»
136 июня, 07:39
Дзюба о новом контракте с «Акроном»: «Еще годик придется меня потерпеть. Мне безумно нравится в Тольятти, спасибо городу, болельщикам, клубу»
101 июня, 21:45
Главные новости
«Динамо» может продать Карраскаля «Фламенго» за 12+2 млн евро, если бонусы будут легкодостижимыми (GOAL Brasil)
558 минут назад
Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду и другие новости
1сегодня, 04:10
Ташуев за 18 клубов в РПЛ: «Россия — огромная страна, количество кубковых матчей увеличивается. Случай с «Химками» – единичный»
9сегодня, 03:59
«Зенит» не против участия Жерсона в КЧМ. Клуб ждет прибытия хавбека «Фламенго» после 10-дневного отпуска
2сегодня, 03:29
Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»
13сегодня, 02:34
Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину у стадиона в Минске: «Благодаря ему китайцы за свой счет построили арену»
18сегодня, 02:22
Роналду приглашали в «Ривер Плейт». Тренер клуба Гальярдо контактировал с Криштиану насчет участия в КЧМ
8сегодня, 01:48
Неймар не тренируется с «Сантосом» из-за коронавируса. Форвард провел 14 матчей после возвращения в клуб в январе
24вчера, 22:04
«Битва районов» в Кабардино-Балкарии: 8х8, два тайма по 15 минут, в финале даже есть ВАР
вчера, 21:30Спецпроект
Ишмуратова о допросе Дасы: «Процесс насаждения русофобии в действии. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть»
53вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кафанов о Сафонове в игре с Нигерией: «Совершил фантастический сэйв, который мало кому под силу в Европе. Моменты, в которых он выручил, показали, что он стал сильнее»
4 минуты назад
Де ла Фуэнте о финале Лиги наций: «Португалия очень мощная команда, в ее идеях есть что-то похожее на наши. Испания постарается удивить»
23 минуты назад
Карасев верно удалил Писарского в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Форвард «Сочи» совершил контакт открытой стопой в область голени, угрожая безопасности Эктова»
238 минут назад
Дешам перед Германией: «У Франции меньше времени – придется внести немало изменений. Хорошая возможность дать сыграть ряду футболистов»
1сегодня, 03:46
Олусегун о том, что посоветовал сборной Нигерии: «Попробовать красный суп. В России очень вкусно готовят борщ»
4сегодня, 03:07
«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. У 18-летнего камерунца 8 голов в 20 играх Сегунды
1сегодня, 02:50
Куртиян о «Зените»: «Больше трех латиноамериканцев – многовато. Многие воспитанники полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации – контракты-то хорошие»
1сегодня, 02:00
Кейн об 1:0 с Андоррой: «Не лучшая игра Англии, не получилось постоянно атаковать. Извлечем из нее уроки»
сегодня, 01:31
«Краснодар» рассматривает Корякина на подмену Агкацеву. У вратаря «Родины» 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
3сегодня, 01:19
Кейн с 72 мячами делит 15-е место по голам за сборные. У англичанина 450 голов в карьере
8вчера, 22:06