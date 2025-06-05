Ромеро стал 3-м капитаном сборной Аргентины после Месси и Отаменди. Кристиан выйдет с повязкой в матче с Чили (TyC Sports)

Кристиан Ромеро будет капитаном сборной Аргентины в матче с Чили.

TyC Sports сообщает, что защитник «Тоттенхэма » был выбран третьим капитаном сборной Аргентины после Лионеля Месси и Николаса Отаменди .

Ожидается, что Ромеро впервые выйдет на поле с капитанской повязкой в матче отбора на ЧМ-2026 против Чили, так как Месси не начнет игру в стартовом составе, а Отаменди не сможет сыграть из-за дисквалификации.