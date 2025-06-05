Ромеро стал 3-м капитаном сборной Аргентины после Месси и Отаменди. Кристиан выйдет с повязкой в матче с Чили (TyC Sports)
Кристиан Ромеро будет капитаном сборной Аргентины в матче с Чили.
TyC Sports сообщает, что защитник «Тоттенхэма» был выбран третьим капитаном сборной Аргентины после Лионеля Месси и Николаса Отаменди.
Ожидается, что Ромеро впервые выйдет на поле с капитанской повязкой в матче отбора на ЧМ-2026 против Чили, так как Месси не начнет игру в стартовом составе, а Отаменди не сможет сыграть из-за дисквалификации.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TyC Sports
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