Булыкин о матче России с Нигерией: «Будет очередной разгром. Соперник не того уровня, которого хотелось бы, и просто сыграет товарищеский матч»

Дмитрий Булыкин считает, что сборная России разгромит Нигерию в товарищеском матче.

Игра пройдет сегодня в «Лужниках».

– Думаю, будет очередной разгром, потому что пока соперник не того уровня, которого хотелось бы. Но даже в такой ситуации мы должны выжимать максимум, показывать хорошую игру, забивать мячи и радовать болельщиков в отсутствие международных турниров.

- Но ведь Нигерия не такая слабая сборная. Почему предрекаете разгром?

– Если были бы официальные матчи с сильнейшими составами, было бы неплохо посмотреть, но здесь в товарищеском матче все будут не на сто процентов выкладываться.

- Имеете в виду обе сборные?

– Наши перед своими болельщиками будут более мотивированы, но Нигерия приедет просто сыграть товарищеский матч.

- С какой из европейских сборных можно сравнить команду Нигерии?

– Африканские сборные всегда отличаются атлетизмом и своими бойцовскими качествами. С европейскими сборными Нигерию тяжело сравнивать. А так эти команды играют в атлетичный футбол и могут доставить нам неприятности и в атаке, и в обороне. Но я уверен, что наши ребята справятся и победят, – сказал экс-форвард сборной России.