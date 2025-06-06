Губерниев о матче с Нигерией: «РФС молодцы, разжигают костер в наших сердцах. Россия подарит людям радость с огоньком»
Дмитрий Губерниев рад, что сборная России сыграет с Нигерией.
Товарищеский матч пройдет сегодня в «Лужниках».
«Сборная Нигерии — очень хороший соперник для нас. Нам не до жиру, быть бы живу, но тем не менее прекрасный оппонент, и наша сборная хорошо мотивирована.
Я не сомневаюсь в том, что сборная России не просто выйдет на поле, так еще и сыграет, подарит людям радость с огоньком. Болельщики соскучились по национальной команде. РФС молодцы, разжигают костер в наших сердцах», — сказал комментатор.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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