Губерниев о матче с Нигерией: «РФС молодцы, разжигают костер в наших сердцах. Россия подарит людям радость с огоньком»

Дмитрий Губерниев рад, что сборная России сыграет с Нигерией.

Товарищеский матч пройдет сегодня в «Лужниках».

«Сборная Нигерии — очень хороший соперник для нас. Нам не до жиру, быть бы живу, но тем не менее прекрасный оппонент, и наша сборная хорошо мотивирована.

Я не сомневаюсь в том, что сборная России не просто выйдет на поле, так еще и сыграет, подарит людям радость с огоньком. Болельщики соскучились по национальной команде. РФС молодцы, разжигают костер в наших сердцах», — сказал комментатор.