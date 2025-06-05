На матч Россия – Нигерия в «Лужниках» продано более 40 тысяч билетов
Игру России и Нигерии посетят более 40 тысяч человек.
«Более 40 тысяч реализовано на матч Россия – Нигерия.
Гимн России исполнит Мария Зайцева, перед матчем состоится перформанс болельщиков в рамках номера открытия «Матушка‑земля».
Также после финального свистка будет номер, артист пока держится в секрете», – сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.
BetBoom товарищеский матч сборных России и Нигерии состоится 6 июня в «Лужниках».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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