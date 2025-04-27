Мостовой о «Краснодаре»: «Говорили, что одни воспитанники должны играть. Сейчас я вижу 8 иностранцев в основе и еще 5 в запасе»
«Я до сих пор вспоминаю слова многих руководителей «Краснодара», сказанные лет десять назад: в основном составе должны играть одни наши воспитанники, мы для этого создали школу и академию, мы построим стадион и так далее.
А сейчас я смотрю на «Краснодар» и вижу: восемь иностранцев в основном составе и пять еще сидят в запасе.
Многие говорят, что «Краснодар» заслужил выиграть чемпионат России. И когда-то он его выиграет, ведь это сильная команда. В прошлом году я был одним из немногих, кто предсказал: борьба за золото будет идти до последних минут заключительного тура, буквально до миллиметров на финише.
И в этом году, полагаю, будет то же самое», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России.
«Краснодар» набрал 58 очков в 26 матчах и сейчас возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ. За «быками» идут «Зенит» (54), ЦСКА (51), «Спартак» (50), «Динамо» (47) и «Локомотив» (45).
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