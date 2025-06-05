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  • Воспитанник «Арсенала» Эммануэль-Томас приговорен к 4 годам тюрьмы за контрабанду 60 кг марихуаны стоимостью 600 тысяч фунтов
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Воспитанник «Арсенала» Эммануэль-Томас приговорен к 4 годам тюрьмы за контрабанду 60 кг марихуаны стоимостью 600 тысяч фунтов

Воспитанник «Арсенала» получил тюремный срок за участие в контрабанде наркотиков.

34-летний Джей Эммануэль-Томас был арестован 18 сентября 2024 года в связи с тем, что британские пограничники обнаружили несколько чемоданов с марихуаной, прибывших в лондонский аэропорт Станстед рейсом из Бангкока. Стоимость найденных наркотиков оценили в 600 тысяч фунтов.

В мае Эммануэль-Томас признал факт своего участия в преступной схеме. Общий вес обнаруженных в аэропорту наркотиков составил 60 килограммов – сообщалось, что чемоданы с запрещенными веществами прибыли рейсом из Бангкока через Дубай.

BBC сообщает, что суд приговорил Эммануэля-Томаса к 4 годам тюремного заключения.

По словам прокурора Дэвида Жосса, футболист завербовал в преступную схему свою девушку Ясмин Пиотровску, и ее подругу Рози Роуленд, пообещав им поездку в Таиланд с оплатой всех расходов и 2500 фунтов наличными – с женщин ранее сняли все обвинения, поскольку они думали, что ввозят в Великобританию золото. При этом за успешную перевозку наркотиков Эммануэль-Томас должен был получить 5000 фунтов от неустановленного лица.

Адвокат футболиста Алекс Роуз заявил, что его подзащитный решился на преступление в тяжелые для себя финансовые времена, когда у него закончился контракт с клубом, и совершил «катастрофическую ошибку».

В своем письме, зачитанном в зале суда, Эммануэль-Томас выразил сожаление и готовность нести полную ответственность за свои действия, назвав прошедший год «самым тяжелым и поучительным в жизни».

Эммануэль-Томас провел за «Арсенал» 5 матчей. В ходе карьеры он также играл за «Бристоль Сити», «Ипсвич» и другие клубы. Его последним клубом был «Гринок Мортон» из второй по силе лиги Шотландии, разорвавший с ним контракт после ареста.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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