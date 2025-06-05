Фоден о клубном ЧМ: «Там сыграют лучшие из лучших. Цель «Ман Сити» – выиграть турнир, и мы более чем способны это сделать, уверен»

Филип Фоден считает, что «Ман Сити» способен выиграть клубный чемпионат мира.

– Я очень взволнован. Там будут лучшие из лучших команд мира. Для нас это будет что-то новое, с чем мы не сталкивались раньше, но, как я уже сказал, это действительно здорово – участвовать в таком соревновании и даже, я думаю, готовиться к такому сезону.

Это отличная разминка перед началом сезона, и я надеюсь, что мы сможем сразиться с лучшими командами и постараемся победить.

Конечно, в разговоре с несколькими ребятами мы говорили о том, что было бы здорово опередить всех в борьбе за трофей. Это определенно наша цель, и с теми игроками, которые у нас есть, и с качествами нашей команды, я уверен, что мы более чем способны достичь этого. Так что я жду с нетерпением.

– Каковы ваши личные и командные цели?

– Выиграть турнир, очевидно, но я думаю, что моя личная цель – просто наслаждаться игрой, соревноваться с лучшими игроками и стараться показывать все, на что я способен. Думаю, это в моем стиле, – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».