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Суверенный фонд Саудовской Аравии стал коммерческим партнером КЧМ. ФИФА ранее снизила цены на матч открытия с участием «Интера» Месси

Суверенный фонд Саудовской Аравии стал партнером клубного ЧМ.

Журналист Мартин Зиглер сообщает, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) стал коммерческим партнером турнира. Отмечается, что сотрудничество позволит частично компенсировать проблемы с продажей билетов на матчи турнира.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

ФИФА вновь снизила цены на матч открытия КЧМ с участием «Интера» Месси 14 июня. «Десятки тысяч» билетов до сих пор не проданы – стадион вмещает 65 326 зрителей (The Athletic)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Мартина Зиглера
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