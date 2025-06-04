Пеп Гвардиола: «Я мало что понимаю во вратарях, просто говорю им останавливать мяч. Судя по прессе, «Сити» интересны 500 человек, но Эдерсон и Ортега остаются»

Пеп Гвардиола заявил, что не разбирается в игре вратарей и работе с ними.

Главного тренера «Манчестер Сити » попросили прокомментировать слух об интересе «горожан» к голкиперу «Эспаньола » Жоану Гарсии , который близок к переходу в «Барселону».

«Судя по сообщениям в прессе, «Сити» интересуется 500 игроками. Не знаю, как у него дела. Мне сказали, что он прекрасный вратарь.

Во вратарском деле я мало что понимаю. Я просто говорю им, чтобы они останавливали мяч.

Уже нескольких недель мы говорим о планах на следующий сезон. Эдерсон и Штефан Ортега продолжат выступать за нас», – сказал Гвардиола .