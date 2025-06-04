Пеп Гвардиола: «Я мало что понимаю во вратарях, просто говорю им останавливать мяч. Судя по прессе, «Сити» интересны 500 человек, но Эдерсон и Ортега остаются»
Пеп Гвардиола заявил, что не разбирается в игре вратарей и работе с ними.
Главного тренера «Манчестер Сити» попросили прокомментировать слух об интересе «горожан» к голкиперу «Эспаньола» Жоану Гарсии, который близок к переходу в «Барселону».
«Судя по сообщениям в прессе, «Сити» интересуется 500 игроками. Не знаю, как у него дела. Мне сказали, что он прекрасный вратарь.
Во вратарском деле я мало что понимаю. Я просто говорю им, чтобы они останавливали мяч.
Уже нескольких недель мы говорим о планах на следующий сезон. Эдерсон и Штефан Ортега продолжат выступать за нас», – сказал Гвардиола.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Cadena SER
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