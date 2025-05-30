Марселино об уходе Анчелотти из «Реала»: «Грустно. Он тренер с наибольшим количеством титулов. Его образ жизни и поведение – пример для всех и особенно для меня»

Марселино Гарсия Тораль оценил уход Карло Анчелотти из «Реала».

Итальянский специалист завершил работу в мадридском клубе после завершения этого сезона. Его сменил Хаби Алонсо.

«Лично я огорчен уходом Карло Анчелотти из «Реала ». Это грустно, потому что я считаю, что он тренер, который облагораживает профессию.

Он тренер с наибольшим количеством титулов, а его образ жизни и поведение является ярким примером для всех и особенно для меня.

Поэтому жаль, что человек и тренер, который несет в себе столько позитива, больше не работает в Ла Лиге », – сказал главный тренер «Вильярреала » Марселино Гарсия Тораль .