Марселино об уходе Анчелотти из «Реала»: «Грустно. Он тренер с наибольшим количеством титулов. Его образ жизни и поведение – пример для всех и особенно для меня»
Марселино Гарсия Тораль оценил уход Карло Анчелотти из «Реала».
Итальянский специалист завершил работу в мадридском клубе после завершения этого сезона. Его сменил Хаби Алонсо.
«Лично я огорчен уходом Карло Анчелотти из «Реала». Это грустно, потому что я считаю, что он тренер, который облагораживает профессию.
Он тренер с наибольшим количеством титулов, а его образ жизни и поведение является ярким примером для всех и особенно для меня.
Поэтому жаль, что человек и тренер, который несет в себе столько позитива, больше не работает в Ла Лиге», – сказал главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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