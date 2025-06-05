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«Интер» показал домашнюю форму на следующий сезон. Полосы на футболке образуют слово «Интер», которое «заметно только самым наблюдательным глазам»

«Интер» представил домашнюю форму на следующий сезон.

Миланский клуб показал комплект формы, разработанный компанией Nike.

«Новая футболка отличается инновационным дизайном, который проходит на грани между видимым и невидимым. Культовым черными синим полосам на передней части футболки придали такую форму, чтобы они образовывали слово «Интер», которое искусно скрыто в узоре и заметно только самым наблюдательным глазам.

В новом комплекте представлены обновленные детали: эмблема «Интера», эмблема Nike и нашивки спонсоров – все они представлены в новом ярком оттенке Chlorine Blue, который будет определять визуальную идентичность клуба на протяжении всего предстоящего сезона», – говорится в сообщении «Интера».

Фото: https://www.inter.it/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интера»
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